السعودية اليوم / شرطة منطقة القصيم : القبض على مواطن قام بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة



بريدة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة

// انتهى //

22:20ت م

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بريدة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ، ومكافحة جرائم المعلوماتية. فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضلٍ من الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //22:20ت م0103

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