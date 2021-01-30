السعودية اليوم / النرويج تسجل ست وفيات و316 إصابة جديدة بكورونا



أوسلو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت النرويج خلال الساعات الـ24 الماضية ست حالات وفاة و 316 إصابة جديدة بفيروس

وأشار معهد الصحة في النرويج في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 563 حالة وفاة و62276 إصابةً بالفيروس التاجي.

// انتهى //

21:22ت م

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أوسلو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت النرويج خلال الساعات الـ24 الماضية ست حالات وفاة و 316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)وأشار معهد الصحة في النرويج في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 563 حالة وفاة و62276 إصابةً بالفيروس التاجي.// انتهى //21:22ت م0096

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