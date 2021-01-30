السعودية اليوم / بنغلاديش تسجل سبع حالات وفاة و 454 إصابة جديدة بكورونا



دكا 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت بنغلاديش خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة و 454 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 534407 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8094 حالةً.

// انتهى //

21:19ت م

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دكا 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت بنغلاديش خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة و 454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 534407 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8094 حالةً.// انتهى //21:19ت م0095

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