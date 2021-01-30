السعودية اليوم / اليونان تسجل 22 وفاة و 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت اليونان خلال 24 ساعة الماضية 22 حالة وفاة و 941 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 5764 حالة وفاة و 155678 إصابةً.

// انتهى //

21:07ت م

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أثينا 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت اليونان خلال 24 ساعة الماضية 22 حالة وفاة و 941 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 5764 حالة وفاة و 155678 إصابةً.// انتهى //21:07ت م0093

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