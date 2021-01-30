

لوكسمبورغ 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال 24 ساعة الماضية 160 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 577 وفاة.

// انتهى //

21:03ت م

0092



لوكسمبورغ 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال 24 ساعة الماضية 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 50388 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 577 وفاة.// انتهى //21:03ت م0092

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.