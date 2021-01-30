السعودية اليوم / الجزائر تسجل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 16 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 277 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2884 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 211 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72951 حالةً.

// انتهى //

20:39ت م

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الجزائر 16 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106887 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2884 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 211 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72951 حالةً.// انتهى //20:39ت م0087

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