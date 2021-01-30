السعودية اليوم / لبنان تسجل 3125 إصابة جديدة بكورونا



بيروت 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3125 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 296282 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2680 حالةً.

// انتهى //

20:37ت م

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بيروت 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 3125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 296282 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2680 حالةً.// انتهى //20:37ت م0086

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