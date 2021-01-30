الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

فتاة تقاوم دورية أمن في الكويت بعد ضبطها مع شاب وبحوزتهما مخدرات

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلنت وزارة الداخلية في الكويت عن ضبط مواطن وفتاة من جنسية عربية بحوزتهما مواد مخدرة أعاقا حركة المرور؛ مما استدعى قوة أمنية للتعامل معهما.

داخلية الكويت تكشف التفاصيل:

وذكر بيان صدر عن الداخلية أن “غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بأن سائق مركبة في منطقة السالمية بصحبته فتاة بحالة غير طبيعية، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى المكان، وضبطت الشاب وكان نائمًا داخل المركبة، وبرفقته فتاة من جنسية عربية”.

وأضافت: “عثرت القوة الأمنية التي ضبطتهما على مواد مخدرة، وجرى تحويلهما إلى المستشفى إلى أن يتم إصدار تقرير بحالتهما تمهيدًا لتحويلهما إلى الجهات المعنية”.

مقاومة الأمن:

وحسب البيان، قاومت الفتاة القوة الأمنية، وقامت بركل باب سيارة الدورية بقدمها مما تسبب بإتلافه، وجرى تحويلهما والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.



