شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: القبض على مواطن وجه إشارات خادشة لامرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على شخص وثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر ذلك على حسابه، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكد السحيباني أن الشخص الذي تم القبض عليه مواطن في العقد الثاني من العمر، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.