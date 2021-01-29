شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أحمد الفهيد: قريباً إنهاء مشكلات طلاب وطالبات الكليات العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، أحمد الفهيد، قرب إنهاء مشكلة الطلاب وطالبات بكليات التقنية العالمية الموجودة في المملكة.

ونفى، خلال استضافته في برنامج "بالمختصر" المذاع على قناة "MBC"، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق المؤسسة لهذه الكليات.

وأرجع توقف الكليات التقنية العالمية في المملكة إلى إنتهاء عقد المشغل، مؤكداً أن مشكلة هذه الكليات سيتم حلها قريباً بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.