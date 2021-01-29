شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : موجة برد متوسطة القوة بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة من يوم غد، السبت.

وأضاف أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً وعودة الأجواء الباردة على المناطق الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى في المملكة.

ولفت إلى أن مقدار الإنخفاض درجات الحرارة يتراوح من "3" إلى"8" درجات مئوية عما سجلته اليوم الجمعة، خاصة الشمالية والوسطى، متوقعاً حالة ممطرة نهاية الأسبوع القادم.