شكرا لمتابعة خبر عن الملكية الفكرية تُغرم شركة اعتدت على صور شخصية لفرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة الملكية الفكرية عن تغريم شركة قامت بالاعتداء على صور شخصية لفرد، واستخدامها لغرض التسويق دون موافقته والحصول على إذن خطي بذلك.

وألزمت الهيئة الشركة بدفع تعويض مالي يقدر بنحو 20 ألف ريال، بجانب غرامة مالية 5 آلاف ريال، بجانب حذف وإزالة الصور محل المخالفة، وعدم الاحتفاظ بتلك الصور أو تخزينها على أي وسائط إلكترونية.

وأضافت أن حصول الفرد على أذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب المرء العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.