شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المواطنة "نهى بكري" تروي قصة حصولها على لقب "سفيرة السعادة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

منحت المنظمة العالمية لسفراء السعادة المواطنة "نهى بكري" لقب سفيرة السعادة بعد اجتيازها برنامج "سفير السعادة" وتحقيق المعايير الخاصة به.

وتعد "بكري"، أول سفيرة معتمدة من المنظمة العالمية لسفراء السعادة في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت أن رحلة حصولها على هذا اللقب مرت بعدة مراحل، حيث خضعت لاختبار لقياس مستوى سعادة المشترك، بعدها خضعت لبرنامج من مرحلتين بمناهج نظرية وعملية، وغيرها من المراحل.

وأضافت أن المنظمة العالمية لسفراء السعادة تستهدف إلى رفع مؤشر السعادة في الدول ومنها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.