أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة ضوابط عمل البقالات والتموينات في المرحلتين الأولى والثانية.

ومن ضوابط عمل البقالات والتموينات في المرحلة الأولى المحددة بتاريخ 10 فبراير، وجود شهادات صحية سارية للعاملين، ووجود ترخيص ساري المفعول، وفقًا لأمانة المدينة المنورة.

وكذلك وجود تسعيرة على جميع المنتجات، ووجود كاميرات مراقبة من ضوابط عمل البقالات والتموينات، وفقًا لأمانة المدينة المنورة.

ومن ضوابط عمل البقالات والتموينات في المرحلة الثانية المحددة بتاريخ 29 يونيو، توفير نظام للفواتير الإلكترونية، والالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل.

وأيضًا، تركيب باب سحاب يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، ونظافة الأرضيات وأماكن التخزين، ونظافة وحدات التبريد والمناطق المحيطة الالتزام بالحد الادنى للمسافة بين الأرفف، من ضوابط عمل البقالات والتموينات.

وكذلك من ضوابط عمل البقالات والتموينات، تعليق صندوق الإسعافات الأولية، وتخزين مواد التنظيف بعيدًا عن الأغذية، ووجود أسطوانات إطفاء حريق متحركة، ونظافة الجدران والأسقف والأرفف.

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