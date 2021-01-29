«الملكية الفكرية» تفرض غرامة ضد شركة انتهكت حق صورة شخصية

أعلنت هيئة الملكية الفكرية، اليوم الجمعة، قيام شركة بالاعتداء على صور شخصية لفرد، واستخدامها بغرض التسويق؛ دون موافقته والحصول على إذن خطي بذلك.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه تم تعويض الفرد بمبلغ مالي قدره 20 ألف ريال، وتغريم الشركة 5000 كحق عام، مع إلزامها بحذف وإزالة الصور محل المخالفة، وعدم الاحتفاظ بتلك الصور أو تخزينها على وسائط إلكترونية.

وشدد الهيئة، على أن "حصولك على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبك العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية".

اقرأ أيضًا:

بدء إصدار تراخيص «الملكية الفكرية».. والهيئة توضح خطوات الحصول عليها