«تعليم ينبع» ينفذ أول اختبارات تجريبية تحاكي الاختبارات الدولية

نفّذت إدارة تعليم ينبع أمس الخميس, أولى الاختبارات التجريبية المحاكية للاختبارات الدولية، والتي اعتمدت وزارة التعليم تطبيقها بشكل أسبوعي عبر «منصة مدرستي» كاختبارات محاكية لاختبارات الدراسة الدولية، بهدف رفع مهارات طلبة الصف الرابع الابتدائي (بنين-بنات) القرائية والكتابية، لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية.

وأبانت منسقة البرنامج بتعليم ينبع تغريد الصيدلاني أن الاختبارات المحاكية لاختبارات PIRLS تهدف إلى معرفة قدرة الطلاب على التعامل على هذا النوع من الاختبارات، وتوفير بيانات كافية لدى صناع القرار والنظم التعليمية في تشخيص مجالات القوة والضعف في القراءة لتحسين نواتج التعلم، مشيرةً أن الاختبار الفعلي سيطبق في بداية الفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ.

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