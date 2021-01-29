راصد جوي: درجات حرارة  صفرية.. وعودة الأمطار الغزيرة

توقّع الراصد الجوي عبدالله الحربي، عودة الأمطار الغزيرة، مع أجواء باردة أواخر الأسبوع القادم.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال الحربي: الخميس القادم، تستقبل تبوك وشمال الجوف الأمطار الغزيرة مع أجواء باردة، مشيرًا إلى أن أخر تحديثات "الخرائط التراكمية" تفيد بعودة مميزة للأمطار، ومناطق الشمال لها نصيب الأسد منها.

وأضاف الحربي، أن الليلة باردة على أغلب المناطق، والأكثر تأثرًا بالدرجات الصفرية فجر الغد، مناطق (الشمال والقصيم والوسطى والمدينة المنورة، والشرقية).

وتابع: "البرد يكون محسوسًا غدًا في جدة ومكة وما جاورها".

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