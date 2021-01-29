«العنود» تطلق برنامجي زمالة في الاقتصاد الاجتماعي والأوقاف

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، اليوم الجمعة، برنامجي الزمالة الدولية في الاقتصاد الاجتماعي المتخصص بتأهيل قادة العمل الاجتماعي والاقتصادي والخيري ورواد الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي، والزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف الذي تم إعداده لتدريب وتأهيل الكفاءات الإدارية والتنفيذية من قادة ومديري قطاع الأوقاف بالمملكة.

ويؤكد برنامج الزمالة الدولية في الاقتصاد الاجتماعي، تحسين أداء المؤسسات الخيرية والاجتماعية والاقتصادية بتعزيز التكامل بينها، من خلال استعراض مرحلة علاجية للمشاكل المجتمعية بالأساليب الاقتصادية الحديثة وعرض التجارب الناجحة لها من خلال نخبة من الأكاديميين والخبراء المختصين بعدد من المحاور للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يختتم البرنامج رحلة ميدانية للتطبيق العملي في جامعة ابن زهر بالمملكة المغربية.

كما استهل برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف، جلساته بمعرفة الحلول العملية للمشكلات والمعوقات التي تواجه الأفراد في القطاع الوقفي، مرورًا بالتجارب الناجحة للمؤسسات الوقفة عالميًّا، التي ناقشها عدد من المختصين والأكاديميين والخبراء في المملكة وبريطانيا واسبانيا؛ حيث ينتهي البرنامج برحلة ميدانية للتطبيق العملي في جامعة غرناطة الاسبانية.

ويستمر برنامجا الزمالة 5 أشهر، وتعقد من خلالهما دورات متخصصة ومكثفة تقدم على أيدي مجموعة من المتخصصين بالاقتصاد الاجتماعي والأوقاف عالميًّا ومحليًّا، كما يحصل المتدربون على شهادة مهنية معتمدة في نهاية كل برنامج.