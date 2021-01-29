قصة نجاح.. فاطمة صديق معلمة سعودية تفرغت لإنتاج العسل وتربية المواشي والطيور

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قصة نجاح معلمة متقاعدة في تربية النحل والمواشي والطيور.

وفي تقرير مصور عبر حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكرت المعلمة المتقاعدة فاطمة صديق، أنها تقوم بتربية النحل منذ 40 عاماً، وتنتج العسل وتبيعه.

وأوضحت أن لديها مزرعة تربي فيها المواشي والطيور، وأنه بعد تقاعدها عن العمل في سلك التعليم؛ قررت التفرغ للعناية بمزرعتها وتربية المواشي والطيور وإنتاج العسل.