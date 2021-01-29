القبض على مواطن وجه إشارات خادشة للحياء بالقرب من مركبة امرأة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ، ومكافحة جرائم المعلوماتية. فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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