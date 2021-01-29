مباشرة حالة تعنيف فتاة من والدها بجازان

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للعنف من والدها في جازان.
وأوضح المركز أنه تمت مباشرة الحالة من قبل وحدة الحماية الأسرية بمنطقة جازان، وتوفير الحماية اللازمة للحالة، وجاري المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.
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