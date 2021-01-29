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السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 10:03 مساءً, 29 يناير 2021 م

المناطق - واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اليوم، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو.
ونقل السفير الأحمدي لفخامة الرئيس خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.
وعبر الرئيس ميلوراد دوديك عن تقديره للمملكة العربية حكومةً وشعباً وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة، متمنياً للسفير الأحمدي التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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