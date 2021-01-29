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شكرا لقرائتكم الهوية الرقمية وهل تغني عن الوطنية أمام رجال الأمن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الهوية الرقمية وهل تغني عن الوطنية أمام رجال الأمن؟
أجاب تطبيق توكلنا على استفسار في هذا الشأن
متابعات الخليج 365 - الرياض
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استعرض تطبيق توكلنا إمكانية إثبات الهوية الوطنية أمام رجال الأمن باستخدام الهوية الرقمية الموجودة على التطبيق.
وأوضح توكلنا، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن خدمة استعراض الهوية الرقمية حاليًّا، لا تغني عن وثيقة الهوية الوطنية الأساسية.
الهوية الرقمية:
وكانت وزارة الداخلية، ممثلةً في الأحوال المدنية، أطلقت النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية، في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد تحت مسمى الهوية الرقمية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلةً في مركز المعلومات الوطني.
أبشر أفراد:
وقالت الأحوال المدنية في وقت سابق: إنه يمكن الآن تحميل تطبيق (أبشر أفراد) الجديد؛ للاستفادة من الهوية الرقمية من خلال الروابط التالية:
روابط التحميل:
– عبر هواتف أبل (هنا).
– عبر هواتف أندرويد (هنا).
الهوية الرقمية يمكن الاعتماد عليها بدلًا عن البطاقة البلاستيكية في جميع المعاملات الرسمية كإبرازها لرجال الأمن بالميدان والتعامل مع البنوك والشركات والأفراد والجهات الحكومية، سواء داخل المملكة أو خارجها، لكن تظل الوثائق البلاستيكية هي المرجع الأساسي والأخير.
كما يمكن إبراز الهوية الرقمية عبر منصة أبشر أفراد دون الحاجة لوجود إنترنت، فيما يتأكد رجل الأمن من موثوقيتها عبر تطبيق “منصة ميدان”، وذلك بحسب تصريحات سابقة لمساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية، بندر آل مشاري.