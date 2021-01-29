الهوية الرقمية وهل تغني عن الوطنية أمام رجال الأمن؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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استعرض تطبيق توكلنا إمكانية إثبات الهوية الوطنية أمام رجال الأمن باستخدام الهوية الرقمية الموجودة على التطبيق.

وأوضح توكلنا، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن خدمة استعراض الهوية الرقمية حاليًّا، لا تغني عن وثيقة الهوية الوطنية الأساسية.

الهوية الرقمية:

وكانت وزارة الداخلية، ممثلةً في الأحوال المدنية، أطلقت النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية، في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد تحت مسمى الهوية الرقمية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلةً في مركز المعلومات الوطني.

أبشر أفراد:

وقالت الأحوال المدنية في وقت سابق: إنه يمكن الآن تحميل تطبيق (أبشر أفراد) الجديد؛ للاستفادة من الهوية الرقمية من خلال الروابط التالية: