ميناء جاف في حفر الباطن و90 وظيفة للشباب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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زار نادي التجار والتجارة في منطقة مكة المكرمة عددٌ من رجال وسيدات الأعمال، من مختلف مناطق المملكة ومن دولة الكويت ‏محافظة حفر الباطن؛ لبحث فرص الاستثمار بالمحافظة، في زيارة تمتد خمسة أيام.

وكانت الزيارة بترتيب من رجل الأعمال حواس المويس الذي رحب في بداية الاجتماع بالجميع وشكرهم على الحضور إلى محافظة حفر الباطن، متمنيًا لهم التوفيق في الاستثمار بالمحافظة.

ميناء جاف في حفر الباطن:

وقال رئيس نادي التجارة والتجار رجل الأعمال فواز باشراحيل: رأيت أن نفكر في مشروع لوجستي عبارة عن مدينة متكاملة تخدم إعادة التصدير والاستيراد بين دولتي العراق والكويت مع المملكة، وأن يكون سوقًا مفتوحًا للتجارة الحرة في هذه المحافظة تخدم الصناعات الوطنية وتقدم هذا العمل بين الدول المجاورة.

وأضاف باشراحيل: تحتاج المدينة ما لا يقل عن 5 ملايين متر، ويمكننا من خلالها العمل على مدينة ترفيهية وصناعية ومعارض دولية وأسواق مفتوحة على مدار اليوم لاستيعاب الحركة الاقتصادية بين الدول، وأنه جاري العمل على دراسة جدوى لهذا المشروع.

الاستثمار متاح لرجال الأعمال:

وقال رجل الأعمال عبدالرحمن الشريع: إن محافظة حفر الباطن يبلغ سكانها ما يقارب الـ800 ألف نسمة وتمتاز بالنشاط التجاري، ومن يسكن المحافظة لظروف العمل غالبًا ما يستقر بها، كما ذكر أن هناك مدينة صناعية في المحافظة، وستكون كافة السبل التجارية متاحة لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار.

مشروع لصناعة الكيابل:

كما طرح المهندس عبدالله محمد بايونس ورقة عمل بعنوان “الصناعات الثانوية المكملة للصناعات الأساسية”؛ بهدف إنشاء مشروع لصناعة أسلاك الألمنيوم في حفر الباطن؛ كونها تقع على مسافة قريبة من أكبر مجمع لصناعة الألمنيوم بالعالم وهي منطقة رأس الخير ليتمكن الاستفادة من الصناعات الأساسية، حيث تقوم شركة معادن برأس الخير بإنتاج ٧٥٠ ألف طن سنوية من الألمنيوم الخام والذي يمكن الاستفادة منه في الصناعات التحويلية التي تعتمد على هذه المواد ومن ضمنها صناعة أسلاك الألمنيوم.

وبينت ورقة العمل أنه وفقًا للبيانات المتاحة والتنبؤات العالمية فإن الطلب العالمي على الكهرباء سوف يقفز من 20000 تيرا واط في الساعة إلى 35000 تيرا واط في الساعة؛ ولهذا فإن العالم يحتاج إلى 18 مليون طن من أسلاك الألمنيوم.

90 وظيفة لشباب حفر الباطن:

وأضاف بايونس في ورقة العمل أن المشروع سيوفر فرصًا وظيفية تصل إلى 90 وظيفة لشباب المحافظة، وتبلغ التكلفة الأولية للمشروع بحوالي 80 مليون ريال، تتضمن إنشاء المصنع والمعدات والخدمات المساندة، وهذه الفرصة ستتيح فرصًا أخرى للشركات المقاولين المحليين وسيكون لمنتجات السلك المحلي أولوية لدخول السوق المحلي والخليجي.

القرية السياحية النموذجية:

وفي السياق ذاته، تم تقديم ورقة عمل بعنوان القرية السياحية النموذجية للدكتور جميل الشهاوي، ثم عرضت ورقة عمل، كما قدمت بعدها ورقة عمل التدخل الوقائي المبكر للإعاقة قدمها مستشار الإعاقة الدكتور أحمد واصف كابلي.

واختتم يحيى البكاري، استشاري تطوير إداري أوراق العمل، بتقديم ورقة عمل تحمل عنوان التعاونيات في المملكة آفاق وتحديات.