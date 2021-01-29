كيف يتم نقل محادثات الواتساب إلى تيليجرام؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام خاصية جديدة من خلالها يمكن نقل محادثات الدردشة من على تطبيق التواصل الأخر واتساب، وهذا يعني أنه لا أحد سيفقد المحادثات السابقة حال تبديل الهاتف على نظام آي أو إس من على هاتف الآيفون.

وحسبما ذكر موقع theverge، أعلن تيليجرام لاحقًا أن الميزة متاحة أيضًا لنظام أندرويد، إلى جانب واتساب، ويمكن أيضًا استيراد محادثات الدردشة.

خاصية جديدة على تيليجرام:

وقد تم التحقق من أنه يمكن نقل محادثات الواتساب إلى تيلجرام من على نظام آي أو إس مع إصدار تيليجرام (7.4.1)، طالما أن كل مستخدم واتساب لديه حساب تيليجرام، كما تأتي إضافة هذه الميزة في الوقت الذي أبلغ فيه موقع التواصل الشهير عن زيادات هائلة في أعداد المستخدمين، حيث يضم الآن أكثر من 500 مليون مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.

ويبدو أن السبب هو سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب، والتي أثارت مخاوف بشأن الخصوصية بشأن تطبيق المراسلة المملوك لفيسبوك، وأصر تطبيق التواصل الشهير على أنها لن تؤثر على أمان محادثات المستهلك أو بيانات الملف الشخصي.

كيف تتم عملية النقل؟

ويمكن القيام بهذه العملية على نظام آي أو إس، عن طريق فتح المحادثة ذات الصلة، والنقر فوق اسم المجموعة أو جهة الاتصال من أعلى التطبيق لفتح شاشة المعلومات الخاصة بها، ومن هناك، يفتح خيار محادثات الدردشة، وسيكون هناك خيار جديد “تيليجرام” وبعد ذلك، ما عليك سوى اختيار دردشة التطبيق لاستيراد الرسائل إليه.

وفي الوقت نفسه، على نظام أندرويد، يلاحظ تيليجرام أنه يمكن العثور على خيار واتساب، واختيار استرداد الدردشة من خلال النقر على الزر ثلاثي النقاط في أعلى يمين الدردشة، ثم تحديد المزيد.

