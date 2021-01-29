شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الخثلان" يوضح حكم جمع المسافر لصلاتين جمع تأخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم جمع المسافر لصلاتين جمع تأخير في حال وصله لبلد الإقامة قبل دخول وقت الصلاة الثانية.

وأكد سعد الخثلان عدم جواز جمع صلاتين جمع تأخير إذا وصل المسافر لبلد الإقامة قبل دخول وقت الصلاة الثانية.

وأضاف أن الجمع يجوز إذا وصل المسافر بعد وقت الصلاة الثانية أما إذا زال هذا العذر فلابد من أن يؤدي الصلاة في وقتها.