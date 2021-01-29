شكرا لمتابعة خبر عن توجيه مهم من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منسوبي المساجد من بمختلف مناطق المملكة بالتأكيد على المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا

وقال آل الشيخ: "أحث زملائي منسوبي المساجد بمناطق المملكة بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن المسؤولية عظيمة على الجميع، والحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن التفريط يعرضنا للخطر.

وأشار إلى أن التوعية والإرشاد وبذل النصيحة للمصلين واجب شرعي ووطني، وتأتي مواكبة لجهود الدولة للتصدي للوباء.