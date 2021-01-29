شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. سبعيني يستغل وقت فراغه وينشأ محمية للطيور النادرة في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

استغل مواطن يتعدى عمره 70 عاما وقت فراغه بعد تقاعده، وأنشأ محمية ضمت عدداً من الطيور النادرة في الأحساء.

وأوضح، أبو أنور، أنه بدأ بعد تقاعده بجمع هذه الطيور، وخصص جزءاً من منزله لتربيتها، ووضع بها كمية من الأشجار والنخيل لتوفير بيئة مناسب لها.

وأضاف، في حديثه لـ"العربية نت" أن درجة الحرارة أثناء فترة الصيف تكون مرتفعة لذلك جلب أجهزة تبريد وأسس بحيرة وسط المحمية للتقليل من درجة الحرارة.

ونوه بأن المحمية بها أنواع مختلفة من الطيور مثل الكناري والحسون والببغاء، مؤكداً أن المحمية توفر أجواء مناسبة للزوار من محبي الطيور.