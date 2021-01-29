«الجمارك»: مزاد علني لبيع بضائع منوعة بميناء الملك عبدالله

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الجمعة، عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ.

وفي إعلان عبر حسابها على "تويتر"، ذكرت الهيئة، أن المزاد سيقام بعد غد الأحد، في العاشرة صباحًا بجمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، وسيشمل بضائع منوعة.

ويشترط للدخول في المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبد الله، مع إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع.

كما يجب على المشتري إخراج البضاعة خلال 5 أيام، وسيتم احتساب أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى. ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا" حسب توجيهات وزارة الصحة.

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