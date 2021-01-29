أمطار رعدية شديدة الغزارة على بعض المناطق.. و«الدفاع المدني» تدعو إلى توخي الحذر

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على مناطق عدة حتى الأحد المقبل.

وفي تنبيه لها، قالت المديرية: «وفق ما ورد من «المركز الوطني للأرصاد»، ننبه إلى هطول أمطار رعدية تستمر حتى يوم الأحد المقبل على أجزاء من مناطق المملكة»، لافتةً إلى أن الأمطار متوسطة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة برياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، حفاظًا على سلامة الجميع.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة