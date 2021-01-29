وزير «الشؤون الإسلامية» يوجه بتذكير المصلين بالإجراءات الوقائية: التفريط خطر

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، على منسوبي المساجد والمصلين بأخذ الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس "كورونا المستجد" واصفًا المسؤولية بـ"العظيمة" والتفريط يعرض للخطر.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال الوزير: أحث زملائي منسوبي المساجد بمناطق المملكة بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس "كورونا".

وأكد الوزير، أن "المسؤولية عظيمة، والحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية"، مشددًا على أن "التفريط يعرضنا للخطر، وواجبنا أن نواكب جهود الدولة للتصدي للوباء".