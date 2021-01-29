الأحمدي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى البوسنة والهرسك

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو.

ونقل السفير الأحمدي للرئيس، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معبرًا عن شكره وتقديره الرئيس دوديك على حفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وعبر الرئيس ميلوراد دوديك عن تقديره المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافةً، متمنيًا للسفير الأحمدي التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

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