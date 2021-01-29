«الغذاء والدواء»: 5 نصائح عند شواء اللحوم

دعت هيئة الغذاء والدواء إلى اتباع بعض النصائح عند شواء اللحوم، مؤكدةً أنه قد ينتج من الشواء بعض العوامل التي تُعرِّض الطعام للتلوث.

ونشرت الهيئة إنفوجرافًا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت خلاله أنه لضمان سلامة ومأمونية الطعام، أثناء وبعد الطهي، اتبع النصائح التالية:

– عند نقل الطعام من مكان إلى آخر، يجب أن يحفظ مبردًا؛ للحد من نمو البكتيريا إلى أدنى درجة.

– إذا كانت اللحوم المراد شواؤها مجمدةً، فيجب إتمام تسييحها قبل الشواء؛ لضمان استواء كل أجزائها.

– يراعى وضع اللحوم المطبوخة جيدًا على طرف شبك الشواية، ولا توضع على الفحم المشتعل مباشرةً؛ حتى لا تتعرض للاحتراق.

– عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين؛ لمنع نمو البكتيريا.

– عند تقديم الطعام يجب أن يقدم في أطباق نظيفة بعد رفعه من الشواية.

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