تعليم صبيا ينظم برنامجا في الجودة عن (التقويم الذاتي المؤسسي وفق منهجية رادار)

نظمت إدارة تعليم صبيا ممثلة في قسم الجودة وقياس الأداء برنامجا تدريبيا لمدة يومين، بدأ يوم الثلاثاء 1442/6/13- بعنوان (التقويم الذاتي المؤسسي وفق منهجية رادار)، حيث تم استضافة مساعد مدير تعليم حائل للشؤون التعليمية للبنات هند بنت محميد الفقيه، لتنفيذ البرنامج الذي استهدف 90 مشاركا من قيادات تعليم صبيا ومشرفي ومشرفات الأقسام ومكاتب التعليم.

وتناولت مدربة البرنامج عددا من المحاور عن فوائد وأهداف وأخلاقيات التقويم الذاتي، والتنظيم الإداري للتقويم الذاتي المؤسسي في إدارات التعليم، ومهام مجلس الجودة والقياس بالإدارات التعليمية، ومهام فريق التقويم الذاتي المؤسسي، ونصائح للتعامل مع معايير التقويم الذاتي المؤسسي، والمكونات والمعايير والمفاهيم الأساسية لنموذج التقويم الذاتي المؤسسي، والتعليمات الخاصة بتعبئة نموذج التطبيق، وتطبيق المنهجية الصحيحة، وعناصر التقويم والقياس، والتحسين والابتكار، ومسطرة قياس النتائج وعناصرها.

كما استعرضت المدربة الدليل التفسيري لمعايير التقويم الذاتي المؤسسي، وارتباط معايير الممكنات بمعايير النتائج، ومميزات الدليل التفسيري، ومجالات المؤشرات، ودعم الإطار النظري للإطار التطبيقي. وشهد البرنامج العديد من المداخلات والاستفسارات من المشاركين. وأثنت مدربة البرنامج على إدارة تعليم صبيا لحرصها الدائم على التميز وتجويد أعمالها على جميع المستويات، متمنية أن يعود هذا البرنامج بالنفع والفائدة على الجميع.

من جانبه قدم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي شكره للمدربة التي أثرت البرنامج بمعارفها وخبرتها، مثمنا لقسم الجودة وقياس الأداء بالإدارة حرصه على استضافة مثل هذا البرنامج المتميز الذي يأتي في إطار اهتمام إدارة التعليم برفع مستوى الأداء والكفاءة لمنسوبي الإدارة، وتشخيص الواقع الذي ينعكس إيجابا على مستوى جودة العمليات الإدارية، ونشر ثقافة العمل المؤسسي.