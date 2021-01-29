مختبر افتراضي للعلوم في ابتدائية بالأحساء

فرغ معلم مقرر العلوم في مدرسة الهداية الابتدائية بالأحساء سعيد الرمضان، من تصميم وإطلاق أول مختبر «افتراضي»، ليكون أحد الأدوات التعليمية الحديثة التي تواكب رؤية 2030، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية للإبداع الطلابي، وتشجعيهم على ممارسة التدريبات العملية من المنزل بما يلائم التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي

وأوضح الرمضان، أنه جرى تقسيم الطلاب في المختبر إلى مجموعات تحمل أسماء علماء مسلمين وسعوديين وعالميين حتى تُغرس في عقول النشء محبة العلم، وانتهاج نهج هؤلاء العلماء المؤثرين، ويحتوي على عدة حوائط (افتراضية) لعرض الأعمال والتجارب الطلابية المميزة، كما يحتوي المختبر على 5 قاعات، إضافية، وهي:

* تجارب المختبر: للتجارب العملية الواردة في الكتاب المدرسي، وينفذها الطلاب على شكل مجموعات، وتتولى كل مجموعة تصوير التجربة وعمل مونتاج وإرسالها إلى المعلم.

* الواجبات العملية: لعرض الواجبات العملية التي ينفذها الطلاب كالمطويات والابتكارات والأفكار العلمية.

* المجموعات الطلابية: تضم جميع فرق ومجموعات العمل في جميع الصفوف.

* المعلم الصغير: لعرض مشاركات الطلاب في برنامج مخصص لذلك، وهو برنامج تعليمي ويعتمد إستراتيجية التعلم الحديثة في رؤية 2030، والتي يكون فيها الطالب هو محور التعلم والعملية التعليمية.

* التدريب: لتقديم دورات وبرامج تدريبية لتطوير مهارات الطلاب في المجالات العلمية والتقنية لتشجيعهم على حب العلم والتفوق فيه.