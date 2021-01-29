الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

ما هو تطبيق بيبو الذي سيعود في فبراير المقبل؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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قد تكون مواقع فيسبوك، إنستجرام، سناب شات وتيك توك أشهر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام، ولكن في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، كان موقع التواصل الاجتماعي بيبو هو المفضل لدى البعض.

ما هو تطبيق بيبو؟

تأسست شركة بيبو في عام 2005، وتم إغلاقها في عام 2013، وفي الفترة الحالية أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي أنه في طريقه للعودة، وسط ترحيب العديد من جيل الألفية بهذه الأخبار، حيث وصفها أحدهم بأنها أفضل شيء يحدث هذا العام.

وأعلنت الشركة عن عودتها على موقعها الإلكتروني، والذي هو حاليًّا في إصدار تجريبي خاص، مضيفة أن موعد العودة سيكون في فبراير من هذا العام، وستعود بشكل مختلف تمامًا.

وأكد تطبيق بيبو أنه تم حذف كافة ملفات المستخدمين القديمة، بما في ذلك تلك الصور، وأضاف: “فقدت جميع البيانات والصور القديمة منذ سنوات عديدة، ولا يمكن استعادتها”.

الكثيرون ينتظرون عودته:

وقال البعض تعليقًا عن عودة التطبيق: “عودة بيبو ربما تكون أفضل شيء يحدث هذا العام”، فيما قال آخر: “بالتأكيد سأترك فيسبوك بمجرد عودة بيبو!”، فيما قال أحدهم مازحًا: “حاليًّا أتلقى طلبات لنصفي الآخر المستقبلي عندما يعود بيبو.

ومن خلال بيبو، يمكن للمستخدمين تحميل المدونات والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو على صفحاتهم، كما يحتوي على العديد من الميزات الشائعة.

كما يتيح التطبيق إمكانية إنشاء دردشات عامة وخاصة وسرية مع الآخرين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل مع أشخاص يشاركونك نفس الاهتمامات من مختلف أنحاء العالم.

