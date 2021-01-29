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وزارة الدفاع تستعد لانطلاق مناورات رماح النصر في مركز الحرب الجوي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

وزارة الدفاع تستعد لانطلاق مناورات رماح النصر في مركز الحرب الجوي

وصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - واس

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تستعد وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية لإطلاق مناورات تمرين ” رماح النصر ” والذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة، خلال الفترة من 18 – 29 جمادى الأخرة 1442هـ، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

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تمرين مشترك هام لوزارة الدفاع: 

وقد وصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.

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مركز الحرب الجوي: 

الجدير بالذكر أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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