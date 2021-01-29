أسباب وراء تعديل موعد رفع تعليق السفر وفتح المنافذ منها المناعة المجتمعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت وزارة الداخلية سبب تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ ليكون اعتبارًا من 5 شوال بدلًا من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م.

سبب تعديل مواعيد السفر وفتح المنافذ:

وقالت الداخلية: إن هذا يأتي بناء على ما أوضحه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من أن الشركات المصنعة للقاح (كوفيد- 19) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، ونظرًا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول.

ويأتي القرار كذلك حرصًا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.

قرار تعديل مواعيد السفر وفتح المنافذ:

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021م بدلًا من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.



