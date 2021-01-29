طباخ يفصل بياض البيض عن الصفار بطريقة مبتكرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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يمكن أن يكون فصل البياض عن صفار البيض عن البياض عملًا صعبًا، وفي حال الفشل في فصله، فمن الممكن أن يتسبب في إتلاف أطباق ووصفات للأكلات المختلفة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف طباخ منزلي عن حل ذكي لفصل البيض بسهولة، عن طريق فرك الأصابع بالخبز البني ورفع صفار البيض.

كيفية فصل البيض:

وشارك الطباخ مقطع فيديو على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك، أظهر فيه طريقة فصل البيض بتقنية بسيطة وسهلة، وأوضح كيف يمكن فصل صفار البيض بسهولة عن البياض.

ويعتقد الطباخ أنه نظرًا لأن الأصابع حادة وناعمة، فلا يجب رفع صفار البيض من البياض دون فركها بالخبر لضمان جفاف اليدين تمامًا قبل هذه العملية.

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حيلة رائعة:

ويبدأ مقطع الفيديو بوضع بيضتين في وعاء، وبعد ذلك شرح الطباخ في الفيديو الخاص به كيفية القيام بعملية الفصل، حيث قال: “سأريكم كيفية فصل البياض عن الصفار”، ثم يفرك أصابعه بقطعة خبز أسمر ويقول: “ما تريد أن تفعله هو فرك أصابعك هكذا على قطعة خبز أسمر ثم أمسك صفار البيض”، ثم يغمس يده في الوعاء ويعصر صفار البيض ليمسك به قبل أن يرفعه بشكل مثالي، تاركًا البياض خلفه، ثم يذهب لإخراج الصفار الثاني، وفرك أصابعه مرة أخرى على الخبز مرة أخرى قبل رفع الصفار الآخر.

وبعدما أنهى الفيديو قال: “ها أنا ذاهب يا رفاق، جربوا هذه الطريقة، جربوا!”، وبعدها سارع المشاهدون للفيديو إلى إظهار تقديرهم لما فعله الطباخ، حيث قال الكثيرون: إنها نصيحة مفيدة للغاية لهواة الطبخ.



