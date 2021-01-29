لقاح جونسون آند جونسون يدخل على الخط بفعالية 72%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson: إنه ثبت فعالية لقاحها بنسبة 72% في الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في تجاربها في الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، لوحظ معدل أقل في فعاليتها على مستوى العالم، حيث كانت النتيجة 66% في التجربة الكبيرة التي أجريت عبر ثلاث قارات وضد أنواع متعددة.

الشركة تسعى للحصول على الضوء الأخضر الأسبوع المقبل:

وأبرمت الولايات المتحدة عقدًا بقيمة مليار دولار مع شركة جونسون آند جونسون (J&J) مقابل 100 مليون جرعة، وذلك في انتظار الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء (FDA).

وقالت الشركة: إنها في طريقها لتقديم الجرعات بحلول يونيو، مؤكدة على أنها ستقدم طلبًا للحصول على إذن استخدام طارئ من FDA في غضون أسبوع، وفقًا لموقع صوت أمريكا VOA.

لقاح جونسون آند جونسون عبارة عن جرعة واحدة:

وما يميز لقاح شركة جونسون آند جونسون أنه عبارة عن جرعة أحادية، وذلك على عكس لقاحي فايزر وموديرنا اللذين يحتاجان إلى جرعتين يفرق بينهما 3 أسابيع.

وفي التجربة التي أجريت على ما يقرب من 44 ألف متطوع، كان مستوى الحماية المعتدل نسبته 66% في أمريكا اللاتينية و57% في جنوب إفريقيا، حيث ينتشر هناك سلالة متغيرة ومقلقة بشكل خاص من فيروس كورونا.

وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في J & J: هذا المستوى من الوقاية من المحتمل أن يحمي مئات الملايين من الناس من النتائج الخطيرة والمميتة لـ كوفيد19.

كما لا تحتاج إلى الاحتفاظ بها في درجة حرارة مختلفة، ما يجعلها مرشحًا قويًّا للاستخدام في أجزاء العالم ذات البنية التحتية الضعيفة للنقل ومرافق تخزين بارد غير كافية.



