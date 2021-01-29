شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة عسير» تطلق حملة لتشجير المناطق المحيطة بالسدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشنت إدارة البيئة والمياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ومكتب الوزارة بمحافظة بيشة، وإدارة سد الملك فهد حملة لزراعة 2000 شتلة في المناطق المحيطة بسد الملك فهد بمحافظة بيشة، ضمن حملة التشجير «لنجعلها خضراء».

وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة طموحة لتوسيع الغطاء النباتي من خلال الاستفادة من المناطق المحيطة بالسدود. وكشف أن هناك خطة تهدف إلى زراعة 20 ألف شتلة حول سد الملك فهد، وأضاف الويمني أن الحملة انطلاقة كبرى لزراعة وتشجير المناطق المحيطة بـ 25 سداً بالمنطقة بأكثر من 200 ألف شتلة خلال الأيام القادمة.

وأشار الويمني إلى أن حملة لنجعلها خضراء في منطقة عسير تسير بالشكل المرسوم لها، مشيداً بالتعاون الكبير من الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية وحتى المبادرات التي تتم عن طريق الأفراد مما ساهم في نجاح الحملة وتوسعها وتحقيق أهدافها.

يذكر أن حملة لنجعلها خضراء قد انطلقت في أكتوبر الماضي وتهدف إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة على مستوى مناطق المملكة.