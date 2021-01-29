السعودية | قصة سبعيني يحول منزله إلى "محمية طيور" شرق السعودية

شكرا لقرائتكم قصة سبعيني يحول منزله إلى "محمية طيور" شرق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سعودي تجاوز السبعين عاماً من عمره حاول استغلال وقت فراغه، بعد تقاعده من العمل، بتحويل جزء من منزله في الأحساء –شرق السعودية- إلى محمية خاصة بالطيور، حتى استطاع جمع 200 نوع نادر من الطيور الشهيرة في الأحساء وخارجها.

حسن المسبح الشهير بكنيته "أبو أنور"، الذي ظل 22 عاماً يجمع الطيور، سرد لـ "العربية.نت" قصة هوايته: "بعد عقدين من تقاعدي عن العمل، تمكنتُ من تكوين ساحة زراعية، وبدأتُ بعمل جلسة خارج المنزل، ومن هنا أتت فكرة إنشاء محمية الطيور، وبعد وضع كمية من الأشجار والنخيل داخل المحمية، نصبت الشباك لحماية الطيور، حتى وجدتُ أن الأمر ممتع بالنسبة لي وبدأت بزيادة عدد الطيور".

وأضاف: "الهدف من إنشاء المحمية إشباع هواية حب للطيور، وحتى أستطيع توفير بيئة مناسبة لتكاثر الطيور، خاصة حين ترتفع درجة الحرارة في المنطقة خلال أوقات الصيف، ولذا سارعت بوضع أجهزة تبريد وعمل بحيرة وسط المحمية للتقليل من درجة الحرارة".

وأضاف: "لا أستطيع مفارقة المحمية لساعات طويلة، والطيور هي السبب الرئيسي لبقائي في المنطقة وعدم السفر".

وتابع: "أنا حريص جدا على التواجد بجانب الطيور، والعناية بها، وتعاونت مع طبيب بيطري مختص يزور المحمية كل 15 يوما، ليقوم بفحص الطيور، ومتابعة حالاتها الصحية".

وختم حديثه: "المحمية من تصميمي بشكل كامل، وهي مكان مناسب لزائري المنطقة للاستمتاع بمشاهدة أندر أنواع الطيور من الكناري والحسون والأنواع المختلفة من الببغاء، ومشاهدة ألوانها المختلفة".