شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب الوسواس القهري وطرق علاجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي أسباب الوسواس القهري وأضراره وطرق علاجه.

وقال الاستشاري: " يعد الوسواس القهري مرض من الأمراض التي يكون فيها الإنسان مدرك ويشعر أنه مجبر على تصرفات يجب أن يقوم بها لكي يقل القلق والتوتر ، وهناك فرق بينها وبين الشخصية الوسواسية".

وأضاف: "الشخصية الوسواسية هي التي تريد كل شىء كامل وقد تكون منتجة ومرغوب فيها في عدة تخصصات مثل الإعلام والطب والصناعات ، وهي بعيدة عن الوسواس القهري وانواعه كثيرة".

وأشار الطويرقي إلى أنه بسبب جائحة كورونا انتشر وتفاقم حالات المصابين بالوسواس القهري ، حيث أن الشخص يلجأ لطرق أكثر احترازية مما يجعله يتعرض للسخرية من قبل أصدقاءه وزملاءه وأسرته, حيث انهم لايعتقدون أنه مريض نفسي بل يعتقدون أنه يتصنع ويستطيع السيطرة على هذه الأشياء .

وعن أضرار الوسواس القهري ،قال المختص أن "هذا المرض يجعل الشخص يتعرض لمشاكل مع رؤساءه ويعتقدون أنه مهمل نظرا لتأخره عن مواعيد عمله بسبب الوسواس ، وبعض الأشخاص لا يستكمل محاضراته لعدم شعوره بالاتقان فيما ينسحب من الاختبارات إذا قابلتهم اي مشكلة والبعض يقوم بشد الشعر والرموش مما يعرضهم للسخرية".

ونصح الاستشاري أنه في حال ظهور بوادر الوسواس القهري وأثرت على أداء الشخص، فيجب أن يعرض نفسه على المتخصصين ذو خبرة لكي يحددون طريقة علاجه سواء السلوكي أو بالعقاقير أو الاتنين معا.