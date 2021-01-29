شكرا لمتابعة خبر عن محمد الصبان: الرياض جاهزة لاستقبال مشاريع اقتصادية متنوعة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد كبير مستشاري وزير الطاقة سابقًا، الدكتور محمد الصبان، أن الرياض جاهزة لاستقبال العديد من مشاريع التنويع الاقتصادي.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج " Mbc في أسبوع المذاع على قناة "Mbc "، أن الرياض فرصة واعدة في المجال الصناعي والسياحي وحماية البيئة، وذلك بفضل رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن المملكة تستهدف أيضا تطوير مصادر الطاقة المتجددة،والوصول لمرحلة تمكنها منى تصدير الطاقة المتجددة.

وأضاف أن المملكة تطبق العديد من المشروعات التي تستهدف الحفاظ على بيئة المملكة، ومنها مشروعات خاصة بالطاقة الشمسية، وأخرى بطاقة الرياض.