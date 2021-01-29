شكرا لمتابعة خبر عن 5 شبان يحولون طبخة "المقلوبة" بالاستراحة إلى "ماركة تجارية" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

استغل 5 شباب تواجدهم لساعات كثيرة في إحدى الاستراحات في بريدة في عمل مشروع لإعداد طبخة "المقلوبة" وتحويلها لماركة تجارية خاصة بهم.

وذكر أحد مؤسسي المشروع، يونس السعوي، أنهم تعاونوا مع بعضهم البعض في توفير المال اللازم لتحويل الاستراحة لمطعم .

وأضاف، خلال حديثه في برنامج " Mbc في أسبوع المذاع على قناة "Mbc "، أنه باع سيارته من أجل المشروع، في حين لجأ زملائه لطرق أخرى لتوفير المال.

وأكد مؤسسى المطعم أن مشروعهم وفر فرص عمل لشباب آخرين، مضيفين أنه يمكن للفرد تأسيس ماركة تجارية لمشروعه طالما فكر وتملكه الحماس.