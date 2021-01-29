شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يوضح شروط دخول القادمين من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا شروط دخول القادمين من خارج المملكة، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمكافحة وباء كورونا

وقال التطبيق : "‏‎ القادمين من خارج المملكة يلزمهم خلال 8 ساعات من الوصول التسجيل والدخول في توكلنا وتحديد مكان السكن وحسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في توكلنا والفترة المحددة مع عمل الفحوصات اللازمة لذلك".

جاء ذلك ردا استقبله توكلنا من أحد المتابعين تضمن" ‏‎عند قدوم من البحرين للزيارة الأهل هل يلزم فحص كورونا أو فحص سلبي من البحرين يكفي؟ ".