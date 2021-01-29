شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً السبت في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد "السبت"، انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على معظم مناطق المملكة.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة، بينما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .