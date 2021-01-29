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بالفيديو.. كلمة وزير الخارجية بمنتدى "دافوس" العالمي اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على جهود المملكة على الصعيد العالمي للقضاء على .

وقال الأمير فيصل بن فرحان في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن المملكة تعاونت مع دول العالم للقضاء على فيروس كورونا ، وتم الإستجابة بشكل جيد من دول مجموعة العشرين ، وتم ضخ 21 مليار دولار لجهود أبحاث لقاح كورونا .

وأضاف وزير الخارجية أنه يتمنى استمرار التعاون الفترة المقبلة لضمان زوال الخطر ، مع التوزيع العادل للقاح .

وتابع وزير الخارجية أن المملكة ملتزمة بما جاء في بيان العلا بجمع أعضاء مجلس التعاون على المصلحة العامة ، وتأمين استقرار المنطقة ، والتعاون مع كافة التديات الأخرى .

كما أشار وزير الخارجية أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون خليجي ودولي في مختلف القضايا ومنها المساعدات الإقتصادية ، ومعالجة قضية تغير المناخ ، وغيرها من القضايا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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