شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كلمة وزير الخارجية بمنتدى "دافوس" العالمي اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على جهود المملكة على الصعيد العالمي للقضاء على كورونا

وقال الأمير فيصل بن فرحان في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن المملكة تعاونت مع دول العالم للقضاء على فيروس كورونا ، وتم الإستجابة بشكل جيد من دول مجموعة العشرين ، وتم ضخ 21 مليار دولار لجهود أبحاث لقاح كورونا .

وأضاف وزير الخارجية أنه يتمنى استمرار التعاون الفترة المقبلة لضمان زوال الخطر ، مع التوزيع العادل للقاح .

وتابع وزير الخارجية أن المملكة ملتزمة بما جاء في بيان العلا بجمع أعضاء مجلس التعاون على المصلحة العامة ، وتأمين استقرار المنطقة ، والتعاون مع كافة التديات الأخرى .

كما أشار وزير الخارجية أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون خليجي ودولي في مختلف القضايا ومنها المساعدات الإقتصادية ، ومعالجة قضية تغير المناخ ، وغيرها من القضايا .