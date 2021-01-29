زيادة ملحوظة.. 3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 89 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ70حالة، ثم مكة المكرمة 49 حالة، فمنطقة عسير 12 حالة، والقصيم 7 إصابات جديدة. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقتا الباحة وحائل في المرتبة التالية بـ7حالات لكل منهما، ثم المدينة المنورة 6 حالات، والحدود الشمالية ونجران 5 حالات لكل منهما.

وسجلت منطقة الجوف 4 إصابات جديدة، تلتها منطقتا (جازان تبوك) بواقع 3 حالات.

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