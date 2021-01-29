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زيادة ملحوظة.. 3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث الإصابات الجديدة بفيروس " المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 89 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ70حالة، ثم مكة المكرمة 49 حالة، فمنطقة عسير 12 حالة، والقصيم 7 إصابات جديدة. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقتا الباحة وحائل في المرتبة التالية بـ7حالات لكل منهما، ثم المدينة المنورة 6 حالات، والحدود الشمالية ونجران 5 حالات لكل منهما.

وسجلت منطقة الجوف 4 إصابات جديدة، تلتها منطقتا (جازان تبوك) بواقع 3 حالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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