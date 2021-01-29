بالصور.. إغاثي الملك سلمان يواصل خدماته العلاجية لأهالي الجعدة بحجة اليمنية

واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت العيادات خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م، خدماتها في قسم الطوارئ لـ504 مستفيد، ولقسم الباطنية 310 مستفيدين، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 138 مستفيدًا، ولقسم المصابين بالأوبئة 446 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف قدمت الخدمات لـ1.173 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 184 مستفيدًا، ولقسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، ولقسم التوليد 3 حالات، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات وحملتان للرش الضبابي.

كما استفاد من قسم المختبر 580 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ1.549 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 8 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 796 فردًا.

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